अडानी धोखाधड़ी मामले में मोदी का जवाब नहीं ले पाए राहुल गांधी

कांग्रेस – जो एक निष्क्रिय राजनीतिक दल है – भारतीय राजनीतिक स्थान में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए सभी सामान्य चालों का उपयोग कर रही है।

By Rakesh Raman

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में कथित कॉर्पोरेट धोखाधड़ी का मुद्दा संसद में उठाया। जनवरी 2023 में, हिंडनबर्ग की एक जांच रिपोर्ट ने कुलीन वर्ग गौतम अडानी पर बड़े पैमाने पर कॉर्पोरेट धोखाधड़ी का आरोप लगाया।

कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी जवाब मांगा क्योंकि अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी मोदी के करीबी साथी हैं। लेकिन मोदी ने इस मामले में राहुल गांधी द्वारा पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया।

बल्कि संसद में अपनी लंबी बयानबाजी में मोदी ने अडानी मामले को छुआ तक नहीं और अपना पूरा समय खुद की तारीफ करने और कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने में लगा दिया।

आठ फरवरी को अपने ट्वीट किए गए वीडियो संदेश में राहुल गांधी ने मोदी की प्रतिक्रिया पाने में अपनी विफलता को स्वीकार किया और कहा कि मोदी न तो इस मामले में जांच का आदेश देंगे और न ही वह जवाब देंगे क्योंकि वह अपने दोस्त का समर्थन करना चाहते हैं।

कांग्रेस – जो एक निष्क्रिय राजनीतिक दल है – भारतीय राजनीतिक स्थान में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए सभी सामान्य चालों का उपयोग कर रही है। अपनी हालिया भारत जोड़ो यात्रा (या यूनाइट इंडिया मार्च) की विफलता के बाद, कांग्रेस इसके पुनरुद्धार के लिए हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट का लाभ उठाने की कोशिश कर रही है।

अब कांग्रेस मोदी और अडानी पर निशाना साधने के लिए विपक्षी दलों के थके हुए और सेवानिवृत्त राजनेताओं के एक समूह का नेतृत्व कर रही है। मुट्ठी भर अन्य राजनेताओं के साथ बंद कमरे में बैठकें करने के अलावा, कांग्रेस भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) जैसे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के खिलाफ दिशाहीन सड़क प्रदर्शन आयोजित कर रही है, जिन्होंने अडानी समूह में पैसा निवेश किया था।

असमर्थ राजनेताओं से भरी कांग्रेस पार्टी अडानी ग्रुप धोखाधड़ी मामले पर संसद में चर्चा की मांग कर रही थी। इसने अडानी समूह के व्यापारिक सौदों की जांच संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) या भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) की देखरेख में एक टीम से कराने का भी आह्वान किया है।

लेकिन मूर्ख कांग्रेस नेता यह समझने में विफल हैं कि संसद में चर्चा का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस तरह की चर्चाएं मोदी शासन (जो वास्तव में अकेले मोदी हैं) को अपने फैसले बदलने के लिए मजबूर नहीं कर सकती हैं। इस मामले में मोदी अपने दोस्त अडानी की कथित धोखाधड़ी के बारे में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हैं। इसलिए, उन्होंने संसद में इस मुद्दे को नजरअंदाज कर दिया।

जनता के लिए अपनी फर्जी चिंताओं को दिखाने के लिए, कांग्रेस स्पष्ट रूप से जेपीसी या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग कर रही है। लेकिन अयोग्य कांग्रेस नेता अतीत में अपनी गलतियों से सीखने में विफल रहे हैं।

कांग्रेस ने राफेल भ्रष्टाचार मामला, पेगासस स्पायवेयर घोटाला, पुलवामा आतंकी हमला मामला, न्यायाधीश लोया की मौत का मामला और कई अन्य मामलों में कई बार जेपीसी या अदालत के निर्देश पर जांच की मांग की है, जिसमें मोदी या उनका शासन कथित रूप से शामिल है।

लेकिन मोदी ने संसद में चर्चा के दौरान भी ऐसी सभी मांगों को नजरअंदाज कर दिया है। इसलिए, संसद ने अपनी प्रासंगिकता पूरी तरह से खो दी है, अदालतें मोदी के खिलाफ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर सकती हैं, और सड़क पर प्रदर्शन इतने कमजोर हैं कि वे मोदी सरकार के फैसलों को प्रभावित नहीं कर सकते।

अब ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस – अन्य विपक्षी दलों के साथ – जानबूझकर मोदी शासन की इस कठोर वास्तविकता की अनदेखी कर रही है और उन सभी गलतियों को दोहराकर जनता को गुमराह कर रही है जो वह अतीत में करती रही है।

मोदी-अडानी मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिना किसी सबूत के मोदी और अडानी के बीच संबंधों के अनर्गल आरोप लगाते रहे हैं। लेकिन वह मोदी शासन को चुनौती देने के लिए अपने बेतरतीब आरोपों को कभी स्पष्ट नहीं कर सके।

अगर कांग्रेस वास्तव में मोदी और अडानी के बीच अपवित्र संबंधों के बारे में चिंतित थी, तो वह मोदी-अडानी कनेक्शन को उजागर करने के लिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट जैसी एक शोध रिपोर्ट का निर्माण और सार्वजनिक रूप से जारी कर सकती थी।

इसी तरह, बंजर सड़कों पर अपना विरोध प्रदर्शन करने के बजाय, कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट के सामने नियमित विरोध प्रदर्शन करना चाहिए था, जब अदालत मनमाने ढंग से मोदी को अपराध और भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों में बरी कर रही थी।

अडानी मामले में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरुण मिश्रा ने अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के पक्ष में कई फैसले दिए हैं। लेकिन कांग्रेस ने उन संदिग्ध फैसलों को कभी चुनौती नहीं दी, जबकि मोदी की प्रशंसा करने वाले मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्ति के बाद 2021 में भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष का महत्वपूर्ण पद दिया गया था।

हालांकि हिंडनबर्ग की विस्तृत रिपोर्ट में अडानी समूह में वित्तीय अनियमितताओं के पर्याप्त सबूत दिए गए हैं, लेकिन रिपोर्ट के निष्कर्षों का इस्तेमाल अडानी पर आरोप लगाने के बजाय कांग्रेस अनावश्यक रूप से जेपीसी या अदालत के माध्यम से जांच की एक और परत की मांग कर रही है।

ऐसी संभावना है कि कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दलों के कुछ नेताओं के अडानी के साथ कुछ छिपे हुए वित्तीय संबंध भी हैं। यही कारण है कि वे अतीत में विफल रही पुरानी चालों को लागू करके मुद्दे को हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं।

यदि जेपीसी या अदालत द्वारा जांच की जाती है, तो यह इतनी धीमी और बेकार होगी कि इसके निष्कर्ष मोदी सरकार के लिए बिना किसी परिणाम के फेंक दिए जाएंगे।और उस समय तक, यह संभव है कि मोदी 2024 में लोकसभा चुनाव जीतकर देश को और बर्बाद करने के लिए फिर से प्रधानमंत्री बन जाएंगे, जो पहले से ही अपने 9 साल के शासन के तहत भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और धार्मिक दुश्मनी सहित अभूतपूर्व आपदा का सामना कर रहा है।

अगर कांग्रेस और अन्य राजनीतिक संगठन वास्तव में भारत और भारतीयों को मोदी की निरंकुशता से बचाना चाहते हैं, तो उन्हें पेशेवर तरीके से कार्य करना चाहिए। कंटेंट, संचार और सड़क विरोध उनकी रणनीति की रीढ़ बनना चाहिए।

[ You can click here to watch the following video on RMN YouTube Channel and subscribe to the Channel to watch more informative videos. ]

उदाहरण के लिए, अडानी के मौजूदा मामले में, यदि कांग्रेस पाक-साफ है, तो उसे मामले के हर पहलू को उजागर करने के लिए एक बहुभाषी माइक्रोसाइट बनानी चाहिए और इस मुद्दे का संतोषजनक समाधान होने तक विरोध करने की कांग्रेस की रणनीति बनानी चाहिए।

इसी तरह, कांग्रेस को राफेल भ्रष्टाचार मामला, गुजरात दंगा मामला, पेगासस घोटाला और अन्य मुद्दों पर व्यापक माइक्रोसाइट्स बनानी चाहिए और इन साइटों को नियमित रूप से अपडेट करना चाहिए। पार्टी को अपने कार्यों को संप्रेषित करने के लिए डिजिटल मीडिया और पारंपरिक मीडिया चैनलों का उपयोग करना चाहिए।

विशेष रूप से, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) को नहीं भूलना चाहिए, जिन्हें 2024 में मोदी और उनकी पार्टी को फिर से जीतने में मदद करने के लिए हेरफेर किया जा सकता है। सभी विपक्षी दलों को चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल का जोरदार विरोध करना चाहिए।

कांग्रेस और अन्य राजनीतिक समूहों की इस कवायद को कुछ साल पहले दिल्ली के बाहरी इलाके में किसानों के विरोध प्रदर्शन की तरह निरंतर क्षेत्रीय विरोध प्रदर्शनों द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए। इन सभी कदमों से कांग्रेस 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने और भारत को प्रगति के पथ पर वापस लाने की उम्मीद कर सकती है।

By Rakesh Raman, who is a national award-winning journalist and social activist. He is the founder of the humanitarian organization RMN Foundation which is working in diverse areas to help the disadvantaged and distressed people in the society. He has also launched the “Power Play: Lok Sabha Election 2024 in India” editorial section to cover the news, events, and other developments related to the 2024 election.