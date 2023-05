आप नेता सत्येंद्र जैन को जेल या बेल? केस सुप्रीम कोर्ट में

क्या आप नेता सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट में जमानत मिल पाएगी?

अगर सुप्रीम कोर्ट सत्येंद्र जैन को जमानत देता है तो यह न्याय का उपहास होगा। इसके बजाय, उसे और उसके साथी मनीष सिसोदिया को उनके अपराध के अनुपात में कठोर जेल की स्थिति में रखा जाना चाहिए।

By Rakesh Raman

दिल्ली सरकार के एक पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन ने अपने खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत पाने के लिए 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।

जून 2022 से जेल में बंद जैन को दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले महीने जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसने कहा था कि एक प्रभावशाली व्यक्ति होने के नाते जैन जेल से रिहा होने पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं।

अब जैन ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है।यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा 2017 में दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जैन पर कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से धन शोधन का आरोप लगाया है।

आरोप है कि जैन के पास इन कंपनियों में शेयर थे और इस तरह उन्होंने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की।ईडी का दावा है कि जैन ने हवाला के माध्यम से गलत तरीके से कमाए गए धन को कोलकाता स्थानांतरित किया और इसे संदिग्ध कंपनियों से वापस ले लिया, जबकि वह प्राप्त धन का स्रोत दिखाने में विफल रहे।

जैन को 13 जून, 2022 को जेल भेज दिया गया था, क्योंकि ईडी – जो गंभीर वित्तीय अपराध के मामलों की जांच करता है – धन शोधन मामले में उनसे पूछताछ कर रहा है। जैन को ईडी ने पिछले साल 30 मई को धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था।

[ VIDEO: क्या आप नेता सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट में जमानत मिल पाएगी? ]

रिपोर्टों से पता चलता है कि ईडी ने मामले में धन के कथित लेन-देन को स्थापित करने के अलावा आय से अधिक संपत्ति की मात्रा निर्धारित की है। रिपोर्टों के अनुसार, अपने कथित अपराध को छिपाने के लिए, जैन – जो दिल्ली के मुख्यमंत्री (सीएम) अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी हैं – ने ईडी के सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि कोविड संक्रमण के बाद उन्होंने अपनी याददाश्त खो दी है।

चूंकि सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला वास्तविक प्रतीत होता है, इसलिए केजरीवाल की आप के पास उनकी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है।लेकिन केजरीवाल और आप के अन्य नेता बेतुके तर्क दे रहे हैं कि चूंकि जैन ने दिल्ली में मोहल्ला क्लीनिक बनाए हैं, इसलिए वह धन शोधन मामले में अपराधी नहीं हो सकते हैं, जिसके लिए ईडी ने उन्हें पिछले साल गिरफ्तार किया था।

ईडी ने सात जून, 2022 को एक ट्विटर संदेश में कहा था कि उसने पीएमएलए, 2002 (धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002) के तहत छह जून, 2022 को सत्येंद्र जैन और अन्य के परिसरों की तलाशी ली थी। ईडी ने अपने बयान में कहा कि इस मामले में विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड, 2.85 करोड़ रुपये की नकदी और अस्पष्टीकृत स्रोतों से कुल 1.80 किलोग्राम वजन के 133 सोने के सिक्के जब्त किए गए हैं।

ED has conducted searches on 6.6.2022 under PMLA,2002 at the premises of Satyendar Kumar Jain and others. Various incriminating documents, digital records, cash amounting to Rs. 2.85 Crore and 133 gold coins weighing 1.80 kg in total from unexplained source have been seized. pic.twitter.com/WYSDPkPrXN — ED (@dir_ed) June 7, 2022

ऐसा माना जाता है कि जैन दिल्ली शराब घोटाले में भी कथित तौर पर शामिल हैं, जिसके लिए एक अन्य आप नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में हैं।

हाल ही में खबर आई थी कि जैन दिल्ली की तिहाड़ जेल में आलीशान जिंदगी बिता रहे हैं। वायरल हुए एक वीडियो में दिख रहा है कि वह जेल की कोठरी के अंदर पूरे शरीर की मालिश सहित एक वीआईपी उपचार का आनंद ले रहे थे।

पिछले साल नवंबर में जारी किए गए वीडियो में जैन को जेल में बिस्तर पर आराम से लेटे हुए पैर, पीठ और सिर की मालिश कराते और कागजात पढ़ते हुए दिखाया गया है। उन्होंने वह वर्दी भी नहीं पहनी है जो कैदियों को पहननी चाहिए।

हालांकि आप ने दावा किया कि जैन फिजियोथेरेपी का इलाज करा रहे थे, लेकिन बाद की रिपोर्टों से पता चला कि केजरीवाल की पार्टी झूठ बोल रही है क्योंकि वीडियो में मालिश करने वाला बलात्कार के मामले में जेल में बंद कैदी है। संभावना जताई जा रही है कि सिसोदिया भी जेल में शानदार सुख का आनंद ले रहे हैं।

यह भी आरोप लगाया गया था कि जैन धन शोधन मामले के परिणाम को प्रभावित करने के लिए इस मामले में अपनी पत्नी और अन्य आरोपियों से मिल रहे थे, जिसमें वह कथित रूप से शामिल हैं।इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट सत्येंद्र जैन को जमानत देता है तो यह न्याय का उपहास होगा। इसके बजाय, उसे और उसके साथी मनीष सिसोदिया को उनके अपराध के अनुपात में कठोर जेल की स्थिति में रखा जाना चाहिए जो उन्होंने कथित तौर पर किया है।

By Rakesh Raman, who is a national award-winning journalist and social activist. He is the founder of the humanitarian organization RMN Foundation which is working in diverse areas to help the disadvantaged and distressed people in the society. He has also been publishing The Integrity Bulletin news magazine since 2018 to cover local and international corruption issues to engage with different stakeholders who are trying to combat corruption in the world.