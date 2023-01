चैटजीपीटी ChatGPT बॉलीवुड फिल्मों के बारे में क्या कहता है

By Rakesh Raman

यह कहानी नवोदित इंटरनेट सनसनी चैटजीपीटी (ChatGPT) के बारे में है जो अपने उपयोगकर्ताओं के लिए एक जानकार मानव गाइड की तरह व्यवहार करती है। इस कृत्रिम बुद्धि-आधारित वेब इंटरफ़ेस के असंख्य अनुप्रयोग हैं। हालांकि, अपना चैटजीपीटी खाता खोलने के तुरंत बाद, मैंने मनोरंजन डोमेन के लिए इसकी कोशिश की।

मैंने 19 जनवरी को तुरंत मैसेज भेजा कि बॉलीवुड फिल्में खराब क्यों हैं? लगभग 800 शब्दों में समझाएं। और मुझे निम्नलिखित प्रतिक्रिया मिली।

यह कहना सही नहीं है कि सभी बॉलीवुड फिल्में खराब हैं, क्योंकि बॉलीवुड फिल्मों की गुणवत्ता व्यापक रूप से भिन्न हो सकती है। हालांकि, कुछ आलोचनाएं हैं जो अक्सर बॉलीवुड फिल्मों पर लगाई जाती हैं।एक आम आलोचना यह है कि बॉलीवुड फिल्में गीत और नृत्य नंबरों पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं, जो कहानी की पेसिंग और प्रवाह को बाधित कर सकती हैं।

आलोचकों का तर्क है कि इन गीतों और नृत्यों को अक्सर केवल व्यावसायिक कारणों से शामिल किया जाता है और फिल्म की समग्र कथा में योगदान नहीं देते हैं।एक और आलोचना यह है कि कई बॉलीवुड फिल्में सूत्रबद्ध और रूढ़िवादी कथानकों, पात्रों और स्थितियों पर भरोसा करती हैं।

आलोचकों का तर्क है कि इससे फिल्मों को अनुमानित लग सकता है और मौलिकता की कमी हो सकती है। इसके अतिरिक्त, बॉलीवुड फिल्मों की अक्सर महिलाओं के चित्रण के लिए आलोचना की जाती है, जिन्हें अक्सर निष्क्रिय और विनम्र पात्रों के रूप में चित्रित किया जाता है। उन्हें अक्सर यौन और ऑब्जेक्टिफाइड भी किया जाता है, जिसमें उनकी मुख्य भूमिका पुरुष लीड की प्रेम रुचि होती है।

बॉलीवुड फिल्मों की उनके यथार्थवाद की कमी और भावनाओं और नाटक के शीर्ष चित्रण के लिए भी आलोचना की जाती है। आलोचकों का तर्क है कि इससे फिल्में अवास्तविक लग सकती हैं और दर्शकों की रोजमर्रा की जिंदगी से कटी हुई लग सकती हैं।एक और आलोचना यह है कि कई बॉलीवुड फिल्में प्रतिगामी मूल्यों और दृष्टिकोणों को बढ़ावा देती हैं, जैसे कि लिंगवाद, स्त्री द्वेष और होमोफोबिया।

आलोचकों का तर्क है कि यह दर्शकों के लिए हानिकारक हो सकता है और नकारात्मक रूढ़ियों को बढ़ावा दे सकता है।इसके अतिरिक्त, कई बॉलीवुड फिल्मों की सामाजिक और राजनीतिक टिप्पणी की कमी के लिए आलोचना की जाती है। आलोचकों का तर्क है कि बॉलीवुड फिल्में अक्सर महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों से निपटने से बचती हैं और इसके बजाय पलायनवादी मनोरंजन पर ध्यान केंद्रित करती हैं।

हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बॉलीवुड ने हाल के वर्षों में एक लंबा सफर तय किया है, और भारत में कई समीक्षकों द्वारा प्रशंसित और सामाजिक रूप से जागरूक फिल्मों का निर्माण किया जा रहा है। बॉलीवुड एक बहुत बड़ा उद्योग है और इसे बुरे के रूप में सामान्यीकृत करना उचित नहीं है।

यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि अलग-अलग लोगों के अलग-अलग स्वाद और राय होती है, जो किसी को बुरा लग सकता है, वह दूसरे को अच्छा लग सकता है।अंत में, जबकि निश्चित रूप से आलोचनाएं हैं जो बॉलीवुड फिल्मों पर लगाई जा सकती हैं, यह कहना सही नहीं है कि सभी बॉलीवुड फिल्में खराब हैं।

भारत में कई अच्छी फिल्मों का निर्माण किया जा रहा है और यह महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक फिल्म को मामला-दर-मामला आधार पर देखा जाए और पूरे बॉलीवुड उद्योग के बारे में सामान्यीकरण न किया जाए।

ChatGPT (या जनरेटिव प्री-प्रशिक्षित ट्रांसफॉर्मर) एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता या AI-आधारित ऑनलाइन टूल है जिसे चैटबॉट कहा जाता है जो संकेतों या उपयोगकर्ता के प्रश्नों के लिए मानव जैसी पाठ प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करता है। इसे ओपनएआई द्वारा नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया था।