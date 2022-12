दिल्ली सहकारी समूह आवास समितियों में अपराध और भ्रष्टाचार

By Rakesh Raman

दिल्ली की सहकारी समूह आवासीय समितियां (सीजीएचएस) अपराध और भ्रष्टाचार के खतरनाक केंद्र बन गई हैं। इन आवासीय समितियों में अपराध प्रबंधन समिति (एमसी) के सदस्यों या प्रशासकों द्वारा दिल्ली सरकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), दिल्ली पुलिस, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) और कुछ अन्य विभागों के रजिस्ट्रार सहकारी समितियों (आरसीएस) के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर किए जा रहे हैं।

यद्यपि भ्रष्टाचार का घातक प्रभाव भारत के हर नुक्कड़ और कोने में दिखाई देता है, नई दिल्ली भ्रष्टाचार की राजधानी के रूप में उभरी है जहां नौकरशाह और राजनेता रिश्वत के बिना सांस नहीं ले सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सबसे भ्रष्ट सरकारों में से एक का नेतृत्व कर रहे हैं क्योंकि उनके कई सहयोगी खुद भ्रष्टाचार के आरोपों और अन्य आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं।

और अनिल बैजल – जो दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) थे और नौकरशाही के प्रभारी थे – भ्रष्ट नौकरशाहों को वश में करने में पूरी तरह से विफल रहे, जो नागरिकों को लूटने के लिए एक तरह से डकैत बन गए हैं। अब, विनय कुमार सक्सेना, जिन्हें मई 2022 में एलजी के रूप में काम करने के लिए चुना गया था, से दिल्ली में गंदगी को साफ करने की उम्मीद है। लेकिन एलजी सक्सेना भी अराजकता को व्यवस्थित करने में विफल रहे हैं।

दिल्ली के लगभग 60% निवासी इतने गरीब हैं कि वे सरकारी अधिकारियों को रिश्वत नहीं दे सकते हैं। इसलिए, हाल के वर्षों में, भ्रष्ट नौकरशाहों और राजनेताओं ने व्यवस्थित रूप से समृद्ध समूह आवास परिसरों में एक शहरव्यापी आपराधिक उद्यम बनाया है जो अपराध और भ्रष्टाचार का अड्डा बन गए हैं। सहकारी समूह आवास समितियों, जिन्हें दिल्ली सरकार के रजिस्ट्रार सहकारी समितियों (आरसीएस) कार्यालय द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए, का उपयोग अपराधियों द्वारा ठिकाने के रूप में किया जा रहा है, जो हाउसिंग सोसाइटी की प्रबंध समिति (एमसी) के सदस्यों के रूप में खुद को पेश करते हैं।

भ्रष्ट नौकरशाहों और राजनेताओं से पूर्ण संरक्षण प्राप्त ये निगम सदस्य सभी प्रकार के अपराध करते हैं और दिल्ली की लगभग दो हज़ार ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लाखों निवासियों से हजारों करोड़ रुपये के सार्वजनिक धन को लूटते हैं। चूंकि विभिन्न हाउसिंग सोसाइटी में निगम के सदस्य आपराधिक गिरोह के रूप में काम करते हैं, इसलिए वे घरेलू चुनाव धोखाधड़ी से जीतते हैं – या तो निवासी मतदाताओं को रिश्वत देकर या उन्हें धमकी देकर।

चूंकि आरसीएस कार्यालय – जो भारत के सबसे भ्रष्ट विभागों में से एक है – को सीजीएचएस मामलों को विनियमित करने के लिए अत्यधिक शक्तियां दी गई हैं, आरसीएस अधिकारी खुले तौर पर उन अपराधियों से रिश्वत स्वीकार करते हैं जो हाउसिंग सोसाइटी चलाते हैं। बदले में, वे हाउसिंग सोसाइटी के आपराधिक एमसी (या कुछ मामलों में सरकारी प्रशासक) को बिना किसी डर के अपराध करने की अनुमति देते हैं।

आरसीएस कार्यालय का यह तरीका है कि यह स्पष्ट रूप से निरीक्षण का आदेश देता है या हाउसिंग सोसाइटियों के एमसी के खिलाफ प्रथागत नोटिस भेजता है और फिर निरीक्षण या कानूनी कार्रवाई में देरी करता रहता है ताकि आरोपी लंबे समय तक आरसीएस अधिकारियों को रिश्वत देता रहे।

संपूर्ण दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम (डीसीएस अधिनियम) – जिसके तहत आरसीएस कार्यालय संचालित होता है – को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि भ्रष्टाचार के पीड़ितों को आरसीएस कार्यालय को बाईपास करने और उच्च न्यायालयों का दरवाजा खटखटाने की अनुमति नहीं है। नतीजतन, भ्रष्ट एमसी सदस्यों और प्रशासकों को बचाया जाता है और आरसीएस अधिकारी आरोप लगाने वालों के साथ-साथ आरोपियों से अपराध और हाउसिंग सोसाइटी में भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों में रिश्वत मांगते रहते हैं।

समुदाय द्वारा संचालित भ्रष्टाचार विरोधी सेवा “क्लीन हाउस” से पता चलता है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस), और दिल्ली पुलिस जैसे अधिक विभाग अब आरसीएस कार्यालय के साथ मिलकर हाउसिंग सोसाइटी के आपराधिक एमसी सदस्यों के माध्यम से जनता के पैसे की ठगी कर रहे हैं।

चूंकि नागरिकों की शिकायतों को ठीक से संबोधित नहीं किया जाता है, इसलिए उनके पास अदालतों में जाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचता है। लेकिन उनमें से अधिकांश को उन अदालतों में न्याय नहीं मिलता है जो लंबित लाखों मामलों के नीचे दबे हुए हैं। जैसा कि प्रशासन ध्वस्त हो गया है, पुलिस अधिकारी भ्रष्ट हैं, और अदालतें बेतरतीब फैसले देती हैं, दिल्ली में अराजकता तेजी से बढ़ रही है।

हाउसिंग सोसाइटियों में अपराधों को रोकने के लिए, स्थानीय निवासियों को डर महसूस नहीं करना चाहिए और औपचारिक रूप से आपराधिक एमसी सदस्यों, प्रशासकों और सरकारी पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत करनी चाहिए।आप अपनी हाउसिंग सोसाइटी में अनियमितताओं के बारे में अपनी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए “क्लीन हाउस” सेवा का उपयोग कर सकते हैं।

[ You can click here to watch the related video on RMN YouTube Channel. ]

धन्यवाद।

By Rakesh Raman, who is a national award-winning journalist and social activist. He is the founder of the humanitarian organization RMN Foundation which is working in diverse areas to help the disadvantaged and distressed people in the society. He has also launched the “Power Play: Lok Sabha Election 2024 in India” editorial section to cover the news, events, and other developments related to the 2024 election.