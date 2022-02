भारत की जहरीली राजनीतिक व्यवस्था तथा सुधार अभियान

भाइयो और बहनों,

आप सब जानते हैं कि आज भारत का राजनीतिक सिस्टेम इस क़दर जहरीला हो चुका है कि यह अपने जहर से हम और आप जैसे साधारण नागरिकों को पल पल मार रहा है | आज जितना बड़ा गुंडा है वह भारत की राजनीति में उतना ही बड़ा नेता है | चोर और लूटेरे मंत्री बने बैठे हैं तथा डाकू तो राजा बन चुके हैं | इन अपराधियों के गैंग में पुलिस, सरकारी बाबू, मीडिया, और न्यायालयों के न्यायाधीश भी शामिल हैं | हर तरफ भ्रष्टाचार और अन्याय है | हालाँकि भारत 75 साल पहले अंग्रेजों से आज़ाद हो गया था, लेकिन हम सब अभी भी क्रूर भारतीय शासकों के गुलाम हैं | सभी राजनीतिक दलों में एक से बढ़ कर एक बेईमान और अपराधी हैं और राजनिति एक अनपढ़ों और गुंडों का धंधा बन कर रह गयी है | चुनाव और संसद का महत्त्व खत्म हो चुका है |

आप के पास अच्छी पढ़ाई और डिग्री है पर नौकरी नहीं है | महंगाई से आपकी पीठ टूट रही है | यदि आप बीमार हैं तो अच्छा इलाज नहीं है | आप के आस पास गंदगी और प्रदूषण है | आने जाने के लिए सड़कें नहीं हैं और यदि हैं तो टूटी हुई हैं | आप को बिजली, पानी, और साफ़ हवा तक नहीं मिलती | भारत में करोड़ों लोगों के पास रहने को घर नहीं है, खाने को भोजन नहीं है, और पहनने को ठीक कपड़ा नहीं है | इसलिए लोग भूख, सर्दी, और गर्मी से भी मर रहे हैं | आप गरीबी, बीमारी, और बेरोज़गारी के दर्द से परेशान हैं | अपराध चारों तरफ बढ़ रहा है क्योंकि नेता, पुलिस, सरकारी अधिकारी, और कोर्ट के जज बहुत बेईंमान हैं | ये सब मिल कर आपको धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ा रहे हैं ताकि आप इन अपराधी शासकों से अपने अधिकार नहीं मांगें | अपराधी नेता आपको झूठे भाषणों से धोखा दे रहे हैं ताकि आपको कड़वी सच्चाई नज़र न आ सके | देश का सारा धन कुछ अमीरों के हाथ में है जबकि अमीर और अमीर तथा गरीब और गरीब होता जा रहा है |

इस बिगड़ते हुए हालात को हमें ठीक करना है | इसके लिए आपको एक कठिन संघर्ष करना पड़ेगा ताकि आप के सभी अधिकार आप को मिल सकें तथा आप और आप के बच्चे एक अच्छा जीवन पा सकें | यह संघर्ष होगा इन अपराधी शासकों से आज़ादी पाने का संघर्ष | यदि आप अधिकारों और रहन सहन की समानता चाहते हैं, तो आप को एक साफ़ सुथरे राजनीतिक सिस्टेम को हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा | ऐसे नए सिस्टेम में कोई अमीर या ग़रीब नहीं होगा | सरकारी धन का कंट्रोल किसान और मज़दूर के हाथ में होगा | पैसे का महत्त्व बहुत कम होगा | सब तरफ बराबरी का वातावरण होगा जिससे सभी नागरिकों को एक सी आधुनिक शिक्षा, एक सी स्वास्थ्य सेवा, एक सा भोजन, और एक सी अन्य सुविधाएं मिलेंगी |

इसके लिए हमें भारत में सामाजिक लोकतंत्र (social democracy) को लाना होगा जिसमें देश का धन सभी नागरिकों का धन होगा और उसका प्रबंध अपराधी नेता नहीं बल्कि ईमानदार डोमेन विशेषज्ञ (domain experts) करेंगे | इस से हमें समान अधिकार और समान सुविधाएं मिलेंगी और हम एक खुशहाल जीवन जी सकेंगे | इस नए राजनीतिक मॉडल से हर एक नागरिक का अच्छी शिक्षा और अच्छे व्यवहार द्वारा सशक्तिकरण किया जाएगा ताकि वह एक सफल और सम्मानित नागरिक की तरह रह सके | आप सब से अनुरोध है कि आप इस राजनीतिक सुधार अभियान के साथ जुड़ें | धन्यवाद | You can click here to download the pdf document.

Social democracy is supposed to build an egalitarian society in which all citizens are equal and they have equal rights, opportunities, freedoms, and access to justice. This campaign is being run by Rakesh Raman, who is a national award-winning journalist and founder of the humanitarian organization RMN Foundation which is working in diverse areas to help the disadvantaged and distressed people in the society.

RESPONSE: The Office of the Chief Electoral Officer (CEO) in Delhi has informed about this campaign to the Election Commission of India (ECI). I hope that the ECI will help me sensitize the voters and other stakeholders so that a true social democratic system could be introduced in India. You can click here to read the CEO letter dated 10.02.2022 sent to ECI.

