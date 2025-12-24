Bollywood Faces Dual Crisis | बॉलीवुड में व्याप्त साख की कमी और दुष्प्रचार | Dhurandhar Podcast

यह वीडियो बॉलीवुड में व्याप्त साख की कमी और दुष्प्रचार की गंभीर समस्याओं का विश्लेषण करता है। मुख्य रूप से यहाँ फिल्मों की सफलता के लिए अपनाए जाने वाले भुगतान आधारित प्रचार, बनावटी मीडिया विमर्श और बॉक्स ऑफिस के बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए गए आंकड़ों की आलोचना की गई है।

फिल्म उद्योग अब रचनात्मकता के बजाय सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और राजनैतिक भावनाओं का सहारा लेकर वित्तीय लाभ कमाने का प्रयास कर रहा है। इसके अतिरिक्त, उद्योग की आंतरिक संरचना, पेशेवर दृष्टिकोण के अभाव और भाई-भतीजावाद को इसकी वैश्विक विफलता का बड़ा कारण माना गया है। अंततः, यह वीडियो चेतावनी देता है कि कृत्रिम प्रचार का यह दौर सिनेमा की मौलिकता को नष्ट कर रहा है और दर्शकों का भरोसा खो रहा है।

🔗 RMN Stars: https://rmnstars.com/the-illusion-of-stardom-inside-bollywoods-dual-crisis-of-credibility-and-propaganda/

#Bollywood #Dhurandhar #बॉलीवुड #Podcast #BoxOffice #Pakistan #Muslim #बॉक्सऑफिस #IMDb #Stardom #CredibilityCrisis #Propaganda #FilmIndustry #Culture #Media #India