Unnao रेप केस | Court का फैसला सही या गलत?
उन्नाव रेप केस: कोर्ट का फैसला सही या गलत?
यह वीडियो दिल्ली उच्च न्यायालय के उस विवादास्पद निर्णय का विस्तृत कानूनी विश्लेषण प्रस्तुत करता है जिसमें पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित कर दिया गया है। वीडियो इस फैसले की आलोचना करते हुए बताता है कि कैसे न्यायालय ने ‘लोक सेवक’ की संकीर्ण तकनीकी परिभाषा का सहारा लेकर पॉक्सो अधिनियम के वास्तविक उद्देश्य को नजरअंदाज किया है।
तर्क दिया गया है कि यह निर्णय न केवल पीड़िता की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है, बल्कि शक्तिशाली अपराधियों के प्रति न्यायपालिका के लचीले रुख को भी दर्शाता है। इसके समाधान के रूप में, वीडियो में न्यायिक जवाबदेही सुनिश्चित करने और सामाजिक कल्याण कानूनों की व्याख्या में मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की सिफारिश की गई है। अंततः, यह वीडियो भारतीय न्याय व्यवस्था में मौजूद प्रक्रियात्मक खामियों और रसूखदार व्यक्तियों को मिलने वाली कानूनी राहत पर एक गंभीर विमर्श है।
रमन न्यूज़ आर्टिकल: https://rmnnews.com/2025/12/26/a-critical-legal-analysis-of-the-delhi-high-courts-judgment-in-kuldeep-singh-sengar-v-central-bureau-of-investigation/
