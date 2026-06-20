आलिया भट्ट ‘अल्फा’ रिलीज़ डेट 2026

आलिया भट्ट और शरवरी की ‘अल्फा’ 3 जुलाई, 2026 को होगी रिलीज़: YRF स्पाई यूनिवर्स की पहली महिला-प्रधान थ्रिलर
यश राज फिल्म्स (YRF) ने अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘अल्फा’ की वैश्विक रिलीज़ के लिए 3 जुलाई, 2026 की तारीख निर्धारित की है। शिव रवैल के निर्देशन में बनी यह फिल्म YRF स्पाई यूनिवर्स की पहली महिला-प्रधान जासूसी फिल्म है, जिसमें आलिया भट्ट और शरवरी मुख्य भूमिकाओं में नज़र आएंगी।
Raman Media Network Entertainment Desk
New Delhi | June 19, 2026
YRF स्पाई यूनिवर्स का विस्तार: “अल्फा” के साथ महिला जासूसों का उदय
यश राज फिल्म्स (YRF) ने आधिकारिक तौर पर अपनी आगामी जासूसी थ्रिलर ‘अल्फा’ के लिए रिलीज़ विंडो की घोषणा कर दी है। यह फिल्म 3 जुलाई, 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। ‘द रेलवे मेन’ फेम शिव रवैल द्वारा निर्देशित यह फिल्म बड़े पर्दे के लिए एक बड़े “टेंटपोल” अनुभव के रूप में तैयार की गई है। हालांकि पहले इसके सीधे ओटीटी (OTT) पर आने की अफवाहें थीं, लेकिन सूत्रों ने पुष्टि की है कि यह प्रोजेक्ट विशेष रूप से सिनेमाघरों के लिए बनाया गया है।
महिला शक्ति का नया अवतार: ‘अल्फा’ के साथ YRF स्पाई यूनिवर्स में पहली बार महिला जासूस संभालेंगी कमान, रिलीज़ 3 जुलाई 2026!
दमदार स्टार कास्ट और ओरिजिन स्टोरी
फिल्म की कहानी दो विशिष्ट सुपर-एजेंटों की ‘ऑरिजिन स्टोरी’ (शुरुआती कहानी) पर आधारित है। इसमें आलिया भट्ट एक तीव्र और खतरनाक हत्यारे की भूमिका में हैं, जिसे केवल मारने के लिए तैयार किया गया है। उनके साथ शरवरी एक अन्य विशिष्ट सुपर-एजेंट के रूप में जुड़ी हैं, जो एक शक्तिशाली दुश्मन का मुकाबला करने के लिए भट्ट के साथ टीम बनाती हैं।
फिल्म में खलनायक की भूमिका बॉबी देओल निभा रहे हैं, जो एक क्रूर गुरु से दुश्मन बने पात्र के रूप में दिखाई देंगे। इसके अतिरिक्त, अनिल कपूर भी एक महत्वपूर्ण सहायक भूमिका में हैं, जिसका संबंध सीधे “अल्फा” प्रोग्राम से बताया जा रहा है।
“सबसे पहले, सबसे तेज़, सबसे वीर”: आलिया भट्ट और शरवरी की जोड़ी बड़े पर्दे पर दिखाएगी जासूसी का असली रोमांच।
उत्पादन की उत्कृष्टता और विजुअल अपील
जुलाई 2026 की यह रिलीज़ डेट रणनीतिक देरी के बाद आई है, जिसका उद्देश्य फिल्म के व्यापक VFX को बेहतर बनाना और अंतिम उत्पाद को पूरी तरह निखारना है। फिल्म का आदर्श वाक्य है: “सबसे पहले, सबसे तेज़, सबसे वीर”। यह फिल्म नेतृत्व की सामाजिक व्याख्याओं को चुनौती देती है और यह स्थापित करती है कि महिलाएँ भी ‘अल्फा’ की भूमिका बखूबी निभा सकती हैं। दर्शकों में रोमांच पैदा करने के लिए फिल्म में डीजे ह्यूगल (DJ HUGEL) का वैश्विक चार्टबस्टर ट्रैक “जमैकन बैम बैम” (Jamaican Bam Bam) भी शामिल किया गया है।
💛 Support Independent Journalism
If you find RMN News useful, please consider supporting us.