बॉर्डर 2: युद्धक्षेत्र से परे और बॉलीवुड की नई युद्ध फिल्मों के पीछे का सच
राष्ट्रवादी सिनेमा की आगामी लहर, ‘बॉर्डर 2’ जैसे ब्लॉकबस्टर्स के नेतृत्व में, सिर्फ मनोरंजन से ज्यादा है। यह एक बड़े राजनीतिक रणनीति का प्रमुख घटक है जो सार्वजनिक discussion को आकार देने और नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है।
राकेश रमन द्वारा
नई दिल्ली | 23 जनवरी 2026
परिचय: सिर्फ एक फिल्म से ज्यादा
1997 की क्लासिक फिल्म ‘बॉर्डर’ की सीक्वल ‘बॉर्डर 2’ की घोषणा ने पहले से ही काफी हलचल मचा दी है। यह फिल्म 2026 के गणतंत्र दिवस सप्ताहांत पर रिलीज होने वाली है और 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध की बहु-मोर्चे वाली महाकाव्य कहानी पेश करने का वादा करती है, जो एक बड़ा ब्लॉकबस्टर बनने की ओर अग्रसर है। मूल फिल्म ने एक पीढ़ी को मोहित किया था, और सीक्वल भी ऐसा ही करने के लिए तैयार है।
लेकिन बॉक्स ऑफिस की भविष्यवाणियों और पुरानी यादों से परे एक अधिक महत्वपूर्ण सवाल है। क्या हाल ही में राष्ट्रवादी, पाकिस्तान-केंद्रित युद्ध फिल्मों की बाढ़ सिर्फ बॉलीवुड में एक रचनात्मक प्रवृत्ति है? या क्या यह एक बड़े और जटिल राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है? ‘बॉर्डर 2’ जैसी फिल्मों पर करीब से नजर डालने पर भारतीय राजनीति, सार्वजनिक discussion और लोकतंत्र की स्थिति के बारे में चौंकाने वाली सच्चाइयां सामने आती हैं।
1. राष्ट्रवाद एक पारिवारिक व्यवसाय है
इसकी राजनीतिक उपयोगिता को समझने के लिए, ‘बॉर्डर 2‘ को उसके मूल में समझना जरूरी है: यह बॉलीवुड की गहरी जड़ वाली वंशवादी प्रणाली का उत्पाद है। उद्योग की तरह, यह फिल्म एक पारिवारिक साम्राज्य के रूप में काम करती है, जिसमें स्थापित व्यक्तियों के रिश्तेदारों से भरी कास्ट है। यह संरचना न केवल नए प्रतिभाओं के प्रवेश को रोकती है बल्कि एक ऐसा बंद ecosystem बनाती है जहां वंश मूल्यवान से अधिक महत्वपूर्ण है।
फिल्म की मुख्य कास्ट इस वंशवादी गतिशीलता का एक मास्टरक्लास है:
सनी देओल (लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलेर): प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र के बेटे।
वरुण धवन (मेजर होशियार सिंह दहिया): प्रसिद्ध निर्देशक डेविड धवन के बेटे।
अहान शेट्टी (लेफ्टिनेंट कमांडर एम.एस. रावत): सुनील शेट्टी के बेटे, जो मूल ‘बॉर्डर’ में अभिनय कर चुके हैं।
अक्षय खन्ना (कैमियो के रूप में सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर): दिवंगत अभिनेता और राजनीतिज्ञ विनोद खन्ना के बेटे।
सुनील शेट्टी (कैमियो के रूप में एसी भैरों सिंह): अपने बेटे के साथ उनकी उपस्थिति एक उल्लेखनीय बहु-पीढ़ी वाला पारिवारिक उपस्थिति है।
वंश पर यह निर्भरता उद्योग में एक मौलिक समस्या को रेखांकित करती है, जैसा कि एक विश्लेषण में स्पष्ट रूप से कहा गया है:
अगर वे अपने परिवार की वजह से फिल्मों में काम नहीं कर रहे होते, तो वे बेरोजगार होते।
[ बॉर्डर 2 और बॉलीवुड की नई वॉर फिल्मों के पीछे की सच्चाई: ऑडियो विश्लेषण ]
2. “सस्ता फॉर्मूला” प्रचार का playbook
यह कलात्मक शून्य, जो वंशवादी प्रणाली द्वारा नवाचार को दबाती है, उद्योग को एक cynical समाधान के लिए तैयार बनाती है: “सस्ता फॉर्मूला”। जैसे-जैसे फिल्मकार मूल्यवानता के साथ संघर्ष करते हैं, कई लोग अतिरंजित सैन्य संघर्षों और मुस्लिम-बहुल पाकिस्तान के साथ दुश्मनी पर केंद्रित सिनेमा के playbook की ओर मुड़ रहे हैं। यह एक अलग घटना नहीं है बल्कि एक स्पष्ट, समन्वित लहर है।
अन्य आगामी शीर्षक इसी स्क्रिप्ट का पालन करते हैं, जिसमें इक्कीस, धुरंधर (2025) और इसका सीक्वल (मार्च 2026), गलवान की लड़ाई (अप्रैल 2026), और ‘लव एंड वॉर’ (देर 2026) शामिल हैं। ये फिल्में सत्तारूढ़ शासन की कथा को मजबूत करके एक अलग राजनीतिक उद्देश्य पूरा करती हैं। पाकिस्तान-विरोधी भावना पर ध्यान केंद्रित करके, वे बहुसंख्यक हिंदू दर्शकों को सीधे अपील करती हैं, एक ऐसी रणनीति जो भारत में रहने वाले मुसलमानों को अप्रत्यक्ष रूप से कलंकित कर सकती है।
3. महान diversion: सिनेमा एक “धुंधला पर्दा” के रूप में
यह सिनेमाई मशीनरी, इसलिए, एक एकल, शक्तिशाली कार्य करती है: राजनीतिक misdirection। ये फिल्में एक “धुंधला पर्दा” के रूप में कार्य करती हैं, जो निर्मित संकटों को बनाने के लिए उपयोग की जाती हैं जो सार्वजनिक ध्यान को अधिक महत्वपूर्ण घरेलू मुद्दों से हटाती हैं। एक प्रमुख उदाहरण है सरकार की “ऑपरेशन सिंदूर”, जो पहलगाम हमले के बाद शुरू की गई, जिसमें मोदी सरकार ने बिना सबूत दिए पाकिस्तान को तुरंत दोषी ठहराया।
यह आरोप गंभीर संदेह से मिला; वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने हमलावरों को घरेलू बताया और यहां तक कि शासन की संलिप्तता का आरोप लगाया। ये आरोप एक ठंडक देने वाले कारण से traction प्राप्त कर रहे हैं: हमलावर कभी पकड़े नहीं गए, और कोई स्वतंत्र जांच की अनुमति नहीं दी गई।
यह वह जगह है जहां सिनेमा एक शक्तिशाली साधन बन जाता है। जबकि नागरिक फिल्म disclaimers, सैन्य वीरता और राष्ट्रीय गौरव पर बहस में व्यस्त हैं, लोकतंत्र की सेहत के बारे में गहरे, अधिक जरूरी सवालों को किनारे कर दिया जाता है। विशेष रूप से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMs) के माध्यम से चुनाव धांधली के गंभीर आरोपों को निरंतर सार्वजनिक traction नहीं मिलता। “वोट चोर गद्दी छोड़” अभियान, जो प्रधानमंत्री पर सीधे चुनाव चोरी का आरोप लगाता है, इन चिंताओं की गंभीरता को उजागर करता है, फिर भी वे मुख्यधारा की discussion के किनारे पर रहते हैं।
मनोरंजन और राजनीतिक संदेश का यह संश्लेषण संयोगवश नहीं है बल्कि एक समन्वित पैटर्न का हिस्सा है।
इक्कीस disclaimer, इसलिए, एक अलग विवाद नहीं है। यह एक बड़े पैटर्न में एक और data point है जहां सिनेमा, मीडिया, सैन्य rhetoric, और निर्मित नफरत एक साथ काम करते हैं ताकि Smokescreen परियोजना जो भारत के लोकतांत्रिक पतन का मूल इंजन मानती है: EVMs के माध्यम से चुनाव manipulation को छिपाया जाए।
निष्कर्ष: क्या हम एक फिल्म देख रहे हैं या एक भ्रम?
राष्ट्रवादी सिनेमा की आगामी लहर, ‘बॉर्डर 2’ जैसे ब्लॉकबस्टर्स के नेतृत्व में, सिर्फ मनोरंजन से ज्यादा है। यह एक बड़े राजनीतिक रणनीति का प्रमुख घटक है जो सार्वजनिक discussion को आकार देने और नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है। राष्ट्रीय फोकस को बाहरी खतरों और सिनेमाई वीरता की ओर निर्देशित करके, यह चुनावी अखंडता और लोकतांत्रिक जवाबदेही के मौलिक सवालों से ध्यान हटाता है।
यह दर्शकों के लिए एक अंतिम, महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। जब तक सार्वजनिक बहस भय और सावधानी से तैयार प्रचार द्वारा अपहरित है, क्या हम सिर्फ एक चुनाव देख रहे हैं, या लोकतंत्र खुद एक सावधानी से मंचित भ्रम बन रहा है?
राकेश रमन एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वे RMN फाउंडेशन के संस्थापक हैं, जो समाज में वंचित और संकटग्रस्त लोगों की मदद के लिए विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही है।
