क्या आप भी अपनी हाउसिंग सोसाइटी में होने वाले अपराधों के खिलाफ शिकायत करना चाहते हैं?
क्या आप भी अपनी हाउसिंग सोसाइटी में होने वाले अपराधों के खिलाफ शिकायत करना चाहते हैं?
हाउसिंग सोसाइटी की शिकायत: MHA के खानापूर्ति वाले जवाब और IAS अधिकारियों को मिली छूट
By Rakesh Raman
New Delhi | January 29, 2026
यह वीडियो पॉडकास्ट दिल्ली की हाउसिंग सोसाइटियों से जुड़े भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग और संस्थागत मिलीभगत में कथित तौर पर शामिल कुछ IAS अधिकारियों के खिलाफ मेरे द्वारा दायर की गई शिकायत पर आधारित है। गृह मंत्रालय (MHA) ने जिस तरह से जवाब दिया है, उसे सिर्फ एक रस्म निभाने वाला, बिना किसी नतीजे वाला कम्युनिकेशन ही कहा जा सकता है – जो भारत में नौकरशाही की मनमानी की गहरी जड़ें जमा चुकी संस्कृति को पूरी तरह से दिखाता है।
भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग और संस्थागत मिलीभगत के लिए सीनियर IAS अधिकारियों के खिलाफ़ शिकायत दर्ज कराने के तीन साल से ज़्यादा समय बाद, गृह मंत्रालय (MHA) ने एक ऐसी प्रतिक्रिया दी है जिसे सिर्फ़ एक रस्म निभाने वाला, बिना किसी नतीजे वाला कम्युनिकेशन कहा जा सकता है – जो भारत में नौकरशाही की सज़ा से बचने की गहरी जड़ें जमा चुकी संस्कृति को पूरी तरह से दिखाता है।
MHA का NCT दिल्ली सरकार की “तथ्यात्मक रिपोर्ट” पर निर्भर रहना अपने आप में समस्याग्रस्त है। जब आरोप राज्य-स्तरीय अधिकारियों और केंद्रीय सेवा अधिकारियों के बीच मिलीभगत से जुड़े होते हैं, तो ऐसी रिपोर्ट स्वाभाविक रूप से पक्षपातपूर्ण होती हैं।
By Rakesh Raman, who is a national award-winning journalist and social activist. He is the founder of a humanitarian organization RMN Foundation which is working in diverse areas to help the disadvantaged and distressed people in the society.
💛 Support Independent Journalism
If you find RMN News useful, please consider supporting us.