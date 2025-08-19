दिल्ली हाउसिंग सोसाइटियों में बड़े पैमाने पर FAR निर्माण अपराध का कहर
दिल्ली की हाउसिंग सोसाइटियों में FAR निर्माण अपराध पर आरएमएन न्यूज़ रिपोर्ट का सारांश:
दिल्ली की हाउसिंग सोसाइटियाँ FAR (फ्लोर एरिया रेशियो) से संबंधित निर्माण अपराध और भ्रष्टाचार के एक व्यापक नेटवर्क से जूझ रही हैं। यह समस्या मुख्य रूप से प्रबंध समितियों (MCs) द्वारा संचालित होती है, जिन्हें अक्सर “अपराधी” चलाते हैं जो “आसान पैसा” कमाना चाहते हैं। इन MCs में अध्यक्ष और सचिव जैसे पद करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार में सहायक हो सकते हैं।
रमन का आरोप है कि रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज (RCS) कार्यालय और उसके भ्रष्ट अधिकारी इस अपराध के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं। RCS कार्यालय को अवैध FAR निर्माण का मुख्य प्रवर्तक माना जाता है क्योंकि यह वार्षिक आम बैठकों (AGM) के दौरान FAR निर्माण की मंजूरी को नियंत्रित करता है। यह भी आरोप है कि RCS कार्यालय के IAS अधिकारी “अत्यधिक भ्रष्ट” हैं और दिल्ली सरकार भी इस flawed चुनाव प्रक्रिया के लिए जवाबदेह है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) को भी “बेईमान संगठन” बताया गया है, लेकिन मुख्य जिम्मेदारी RCS कार्यालय पर है।
[ Video: दिल्ली हाउसिंग सोसाइटियों में FAR निर्माण अपराध कैसे रोकें ]
सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार राकेश रमन, अपनी ‘क्लीन हाउस‘ सेवा के माध्यम से, इन अनियमितताओं पर रिपोर्ट करते हैं और नागरिकों को अवैध FAR निर्माण का विरोध कैसे करें, इस पर विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वह इस बात पर जोर देते हैं कि FAR निर्माण को किसी AGM में तब तक मंजूरी नहीं दी जा सकती, जब तक एक भी सदस्य इसका विरोध न करे, क्योंकि यह “भारी वित्तीय” मामलों से जुड़ा है और “नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन” करता है। बहुमत की स्वीकृति का सिद्धांत ऐसे मामलों में लागू नहीं होता।
रमन ने व्यक्तिगत रूप से अवैध FAR निर्माण को रोकने में सफलता का प्रदर्शन किया है। उन्होंने लोकपाल और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) में याचिकाएँ दायर कर अपने DPS CGHS में निर्माण को रोका था, हालांकि बाद में यह एक साल बाद फिर से शुरू हो गया था। उन्होंने भ्रष्टाचार में शामिल एक न्यायाधीश के खिलाफ सीधे सर्वोच्च न्यायालय में भी याचिका दायर की, जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली उच्च न्यायालय को जांच का आदेश देना पड़ा।
वर्तमान में, DDA, RCS कार्यालय और पर्यावरण विभागों के 10 नामित IAS अधिकारियों के खिलाफ जांच चल रही है, जो आवास समाज भ्रष्टाचार और FAR निर्माण में संलिप्त हैं।
नागरिकों के लिए मार्गदर्शन में शामिल हैं:
- सोसायटी वेबसाइट स्थापित करना, जहां सभी शिकायतें अपलोड की जानी चाहिए। RCS कार्यालय ने भी सोसाइटियों के लिए वेबसाइटों को अनिवार्य करने के लिए कई अधिसूचनाएं जारी की हैं।
- विस्तृत शिकायतें स्वयं लिखना।
- शिकायतें अंग्रेजी में लिखना बेहतर माना जाता है।
- RCS कार्यालय में नियमित रूप से शिकायतें दर्ज करना।
- ईमेल स्पैम फोल्डरों की जांच करना।
रमन बताते हैं कि उनकी सेवा निशुल्क है और उन्होंने FAR निर्माण पर सैकड़ों पृष्ठों का दस्तावेजीकरण अपनी वेबसाइटों पर उपलब्ध कराया है ताकि नागरिक अपने मामले स्वयं बना सकें। वह लोगों को फोन कॉल करने के बजाय अपनी वेबसाइट पर उल्लिखित संरचित दृष्टिकोण का पालन करने का आग्रह करते हैं। कानूनी पेशेवरों से मदद मिलने की संभावना कम है, और अदालतें अक्सर ऐसे अपराधों को “सरकारी नीति” के रूप में वर्गीकृत करके उन्हें “बढ़ावा” देती हैं, जिससे राहत मिलना “बहुत मुश्किल” हो जाता है।
