बॉलीवुड की ‘लाहौर 1947’ फिल्म: विभाजन की जुनून और निर्मित राष्ट्रवाद की राजनीति

बॉलीवुड की ‘लाहौर 1947’ फिल्म: विभाजन की जुनून और निर्मित राष्ट्रवाद की राजनीति

‘लाहौर 1947’ एक मुस्लिम परिवार पर केंद्रित है जो पाकिस्तान की ओर पलायन करता है। यह फिल्म ऐसे समय में आ रही है जब भारतीय मुसलमानों को सामाजिक, राजनीतिक और संस्थागत हाशिए पर बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है।

By RMN News Service

नई दिल्ली, 12 फरवरी 2026 – आमिर खान प्रोडक्शंस ने अपनी आगामी पीरियड ड्रामा फिल्म ‘लाहौर 1947’ की रिलीज डेट की घोषणा की है। यह फिल्म 13 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जो भारत के स्वतंत्रता दिवस सप्ताह के साथ मेल खाती है। फिल्म में सनी देओल, निर्देशक राजकुमार संतोषी और निर्माता आमिर खान पहली बार एक साथ काम कर रहे हैं। यह कहानी 1947 के विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसमें एक मुस्लिम परिवार लखनऊ से लाहौर की ओर पलायन करता है।

सतही तौर पर ‘लाहौर 1947’ एक ऐतिहासिक ड्रामा लगती है, जो उपमहाद्वीप के सबसे दर्दनाक अध्यायों में से एक को दोहराती है। लेकिन इसकी टाइमिंग, थीम और राष्ट्रवादी तथा पाकिस्तान-केंद्रित बॉलीवुड प्रोडक्शंस के बढ़ते पैटर्न में इसका स्थान गहरे सवाल खड़े करता है, खासकर मौजूदा राजनीतिक माहौल में।

पिछले कुछ वर्षों में मुख्यधारा की हिंदी सिनेमा ने अतिराष्ट्रवादी कथाओं और पाकिस्तान से जुड़ी कहानियों पर बढ़ती निर्भरता दिखाई है। ‘धुरंधर’, ‘इक्कीस’, ‘बॉर्डर 2’, ‘बैटल ऑफ गलवान‘ जैसी फिल्में और अब ‘लाहौर 1947’ एक रचनात्मक पारिस्थितिकी को दर्शाती हैं, जो मौलिकता की कमी से जूझ रही है और वैचारिक रूप से “सुरक्षित” विषयों की ओर झुक रही है।

पाकिस्तान को कथा के रूप में बार-बार उपयोग करना समकालीन चुनावी राजनीति को प्रतिबिंबित करता है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान भाषणों में पाकिस्तान को अक्सर दुश्मन के रूप में उल्लेख किया जाता है, भले ही सीमा पार से कोई तुलनीय उकसावा न हो। राजनीतिक बयानबाजी और सिनेमाई कहानी कहने का यह संगम संयोगवश नहीं है।

आज के भारत में राष्ट्रवाद एक बाजारू सौंदर्य बन गया है। देशभक्ति के प्रतीकों, सैन्य वीरता और ऐतिहासिक शिकायतों से लिपटी फिल्में न केवल बॉक्स ऑफिस पर सफल होती हैं, बल्कि राजनीतिक सुरक्षा भी पाती हैं। वे उन कार्यों पर जांच से बच जाती हैं जो राज्य की शक्ति, संस्थागत विफलताओं या लोकतांत्रिक क्षरण पर सवाल उठाते हैं। इस पारिस्थितिकी में सांप्रदायिक उप-पाठ – खासकर मुसलमानों के प्रति संदेह को मजबूत करने वाले – अक्सर ऐतिहासिक यथार्थवाद के रूप में सामान्यीकृत हो जाते हैं।

‘लाहौर 1947’ एक मुस्लिम परिवार पर केंद्रित है जो पाकिस्तान की ओर पलायन करता है। यह फिल्म ऐसे समय में आ रही है जब भारतीय मुसलमानों को सामाजिक, राजनीतिक और संस्थागत हाशिए पर बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है। विभाजन की कहानियां वैध और आवश्यक हैं, लेकिन इतिहास की चयनित पुनर्कथन – जो बार-बार वफादारी, राष्ट्रवाद और सभ्यतागत टूटन के द्वंद्वों के माध्यम से फ्रेम की जाती हैं – समकालीन पूर्वाग्रहों को मजबूत करने का जोखिम उठाती हैं, बजाय समझ बढ़ाने के।

‘स्मोकस्क्रीन 2026’ रिपोर्ट के लेंस से देखें तो यह पैटर्न और अधिक चिंताजनक हो जाता है। ‘स्मोकस्क्रीन’ प्रोजेक्ट एक लंबी अवधि की जांचात्मक शोध पहल है, जो चुनावी अपारदर्शिता, संस्थागत कब्जे, मीडिया कथा नियंत्रण और निर्मित राष्ट्रवाद के संयोजन को जांचती है, जो भारत में लोकतांत्रिक वैधता के भ्रम को बनाए रखता है, भले ही लोकतांत्रिक पीछे हटने के स्पष्ट संकेत हों। इसकी एक प्रमुख खोज सांस्कृतिक उत्पादन – खासकर जन मीडिया और सिनेमा – की भूमिका है, जो राज्य-समर्थित कथाओं को बढ़ावा देती है जबकि असहमति या असुविधाजनक दृष्टिकोणों को बाहर करती है।

बॉलीवुड की राष्ट्रवादी तमाशों पर बढ़ती जुनून इस फ्रेमवर्क में फिट बैठती है। जब चुनावी जवाबदेही कमजोर होती है और संस्थाएं विश्वसनीयता खो देती हैं, तो प्रतीकवाद पदार्थ की जगह ले लेता है। देशभक्ति प्रदर्शन बन जाती है। इतिहास एक उपकरण बन जाता है, न कि सबक। राष्ट्रीय छुट्टियों के आसपास टाइम की गई फिल्में, सांप्रदायिक undertones से भरी हुई, और सांस्कृतिक घटनाओं के रूप में प्रचारित, इस व्यापक कथा प्रबंधन में योगदान देती हैं।

यह किसी समन्वित साजिश का संकेत नहीं करता, बल्कि स्व-संशोधन, प्रोत्साहन संरेखण और वैचारिक अभिसरण के माहौल को दर्शाता है। ऐसे वातावरण में जहां सत्ता पर सवाल उठाना प्रतिक्रिया आमंत्रित करता है और अनुपालन को पुरस्कृत किया जाता है, रचनात्मक विकल्प अनिवार्य रूप से प्रमुख राजनीतिक मूड को पुष्ट करने वाली कथाओं की ओर झुक जाते हैं।

खतरा एक फिल्म में नहीं, बल्कि दोहराव में है। जब सिनेमा बार-बार राष्ट्रीय पहचान को बहिष्कार, शिकायत और निरंतर शत्रुता – खासकर मुसलमानों और पाकिस्तान के प्रति – के माध्यम से फ्रेम करता है, तो यह एक विश्वदृष्टि को सामान्य बनाता है जो राजनीतिक उद्देश्यों की सेवा करता है जबकि कलात्मक अभिव्यक्ति को गरीब बनाता है।

जैसे ही ‘लाहौर 1947’ स्वतंत्रता दिवस उत्सवों के बीच सिनेमाघरों में जाती है, सवाल यह नहीं है कि ऐसी फिल्मों को अस्तित्व का अधिकार है या नहीं। सवाल यह है कि क्या भारतीय सिनेमा, जो कभी अपनी बहुलता और कल्पना के लिए जाना जाता था, अपनी आलोचनात्मक आवाज को राज्य-स्वीकृत राष्ट्रवाद की सुविधाओं के आगे समर्पित कर रहा है – और गहरे लोकतांत्रिक क्षय को छिपाने वाले धुंधले परदे की एक और परत बन रहा है।

यह लेख मूल रूप से राकेश रमन द्वारा लिखित एक विश्लेषण पर आधारित है, जो एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वे आरएमएन फाउंडेशन के संस्थापक हैं, जो समाज के वंचित और संकटग्रस्त लोगों की मदद के लिए विविध क्षेत्रों में काम कर रही है।

#AamirKhan #SunnyDeol #Lahore1947 #BollywoodFilm #Dhurandhar #Border2 #BattleofGalwan #Pakistan #Smokescreen #RakeshRaman #Podcast

