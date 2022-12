आपके YouTube सब्सक्राइबर असली हैं या नकली?

YouTube पारिस्थितिकी तंत्र के रहस्य को डिकोड करने के लिए मेरी बेकाबू जिज्ञासा मुझे Google खोज में ले गई। मैंने पाया कि सोशल मीडिया पर हो रहे दूसरे फ्रॉड की तरह यूट्यूब भी बड़े धोखे का शिकार हुआ है।

By Rakesh Raman

यह वीडियो कहानी YouTube वीडियो और चैनलों की वास्तविकता का पता लगाने का इरादा रखती है क्योंकि YouTube पर नकली ग्राहकों के उपयोग की कई रिपोर्टें हैं।

केवल मिस्र की ममी के रहस्य ही उस पहेली के करीब आते हैं जिसे सोशल मीडिया ने डिजिटल दुनिया में ला दिया है। क्या हम वास्तव में सोशल मीडिया को समझते हैं?

एक साधारण उपयोगकर्ता के रूप में, आप ज्यादातर फेसबुक प्रशंसकों, ट्विटर अनुयायियों, या किसी व्यक्ति या ब्रांड के YouTube ग्राहकों की संख्या से भ्रमित या प्रभावित होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप नकली फैन, फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर खरीद सकते हैं जैसे आप सब्जी मंडी में प्याज और आलू खरीदते हैं?

और यकीन मानिए, ये नकली अनुयायी आज बाजार में उपलब्ध कई वस्तुओं से सस्ते हैं। लेकिन जैसा कि वे नकली हैं, क्या वे आपके पेशेवर उद्देश्यों को प्राप्त करने में आपकी सहायता करते हैं?

ट्विटर और ट्विटर पर हो रहे डिजिटल धोखे के बारे में अपने हालिया शोध को प्रकाशित करने के बाद, मैंने अब YouTube चैनलों और उनके मालिकों के तौर-तरीकों का अध्ययन किया है।

पहली नजर में, कुछ तथाकथित YouTube प्रभावितों और उनके वीडियो क्लिप के प्रति दर्शकों की दीवानगी देखकर मैं दंग रह गया। उनके चैनल लाखों ग्राहकों का दावा करते हैं और उनके प्रत्येक वीडियो को सैकड़ों हजारों या लाखों बार देखा गया।

मैंने और गहराई से जाना और पाया कि सामान्य वीडियो भी जिनमें इन “सेलिब्रिटी” YouTube चैनल के मालिकों ने ब्रेड बॉक्स में टुकड़ों की संख्या, या चूहे भगाने वाले, या पार्क में एक साधारण सैर के बारे में कुछ चर्चा की थी लाखों लाइक्स और प्रशंसा से भरी टिप्पणियों के अलावा दर्शकों का एक झुंड।

मैं एक ही समय में परेशान, स्तब्ध और भयभीत था क्योंकि इन साधारण वीडियो ने मेरे दशकों के काम को चुनौती दी थी जिसे मैंने एक पुरस्कार विजेता पत्रकार और एक प्रमुख सामग्री निर्माता के रूप में निर्मित किया है। मुझे अपने YouTube चैनल पर शायद ही कोई दर्शक या सब्सक्राइबर मिल रहा था जिसे मैंने हाल ही में बनाना शुरू किया था।

ऐसी कई वेब कहानियां हैं जो बताती हैं कि नकली YouTube ग्राहक खुले तौर पर बिक्री पर हैं या आप मुफ्त ग्राहक पाने की उम्मीद भी कर सकते हैं। सब्सक्राइबर्स के साथ-साथ आप अपने YouTube वीडियो के लिए व्यूज, लाइक, कमेंट भी खरीद सकते हैं, चाहे आपके वीडियो कितने भी अच्छे या बुरे क्यों न हों।

हालाँकि YouTube के पास “नकली एन्गेजमेन्ट नीति” नाम की कोई चीज़ है, जिसका उद्देश्य साइट पर धोखाधड़ी के तरीकों को रोकना है, यह नीति प्रभावी रूप से काम नहीं करती है। नकली एन्गेजमेन्ट नीति कहती है कि:

“YouTube ऐसी किसी भी चीज़ की अनुमति नहीं देता है जो कृत्रिम रूप से स्वचालित सिस्टम का उपयोग करके या बिना सोचे-समझे दर्शकों को वीडियो परोस कर देखे जाने, पसंद करने, टिप्पणियों या अन्य मीट्रिक की संख्या में कृत्रिम रूप से वृद्धि करती है। साथ ही, ऐसी सामग्री जो पूरी तरह से दर्शकों को जुड़ाव (विचार, पसंद, टिप्पणी, आदि) के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मौजूद है, निषिद्ध है। सामग्री और चैनल जो इस नीति का पालन नहीं करते हैं उन्हें समाप्त किया जा सकता है और YouTube से हटाया जा सकता है।”

हालाँकि, YouTube की चेतावनी के बावजूद, साइट पर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी होती है। वीडियो निर्माता दर्शकों को धोखा देने के लिए अपनी मज़ेदार तस्वीरों के साथ भ्रामक थंबनेल बनाते हैं और कृत्रिम रूप से अपने ग्राहकों, विचारों, पसंद और टिप्पणियों की संख्या बढ़ाते हैं।

लेकिन जिन वीडियो में लाखों व्यूज या हजारों लाइक्स और कमेंट्स दिखाई देते हैं, वे वास्तव में क्रूडली बनाए गए विजुअल्स के बेस्वाद टुकड़े होते हैं जिनमें आकर्षक कंटेंट की कमी होती है।

YouTube पर नकली जुड़ाव केवल खरीदे गए प्रोफाइल के माध्यम से ही नहीं है, बल्कि स्वचालित सब्सक्राइबर जेनरेटर भी हैं जो चैनल में काल्पनिक सब्सक्राइबर जोड़ते रहते हैं जो वास्तविक हो भी सकते हैं और नहीं भी।

चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से कुछ बोगस चैनल विज्ञापनों के माध्यम से पैसा भी कमा रहे हैं जो उनके YouTube वीडियो में दिखाई देते हैं। कुछ वीडियो निर्माता जिनके नकली ग्राहक हैं, वे खुद को सोशल मीडिया प्रभावित करने वालों के रूप में पेश करते हैं ताकि कंपनियों को धोखा दिया जा सके जो उन्हें अपने ब्रांडों को बढ़ावा देने के लिए किराए पर लेते हैं।

और ऐसा प्रतीत होता है कि YouTube के पास इस प्रकार के धोखे का पता लगाने और उससे निपटने के लिए कोई तंत्र नहीं है जो उसकी नाक के नीचे हो रहा है। जबकि कुछ दुष्ट वीडियो निर्माता अपनी झूठी लोकप्रियता के साथ पैसा कमा रहे होंगे, YouTube पर विज्ञापन देने वाली कंपनियों को सतर्क रहना चाहिए और वीडियो-साझाकरण साइट पर हो रही चालबाज़ी का शिकार नहीं होना चाहिए।

यह कहानी राकेश रमन द्वारा लिखित और निर्मित की गई है, जो एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पत्रकार और मानवतावादी संगठन आरएमएन फाउंडेशन के संस्थापक हैं।

इससे पहले, वह द फाइनेंशियल एक्सप्रेस (द इंडियन एक्सप्रेस समूह का एक दैनिक व्यापार समाचार पत्र) के लिए नियमित रूप से एक विशेष एडिट-पेज टेक बिजनेस कॉलम (टेक्नोफाइल नाम) लिख रहे थे।

वह संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र (UN) के साथ एक डिजिटल मीडिया विशेषज्ञ के रूप में जुड़े हुए थे, जो व्यवसायों को ब्रांड मार्केटिंग और व्यवसाय विकास के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में मदद करते थे।

आप इस वीडियो के अंतर्गत दिए गए संबंधित लिंक को देख सकते हैं और प्रौद्योगिकी और इसके अनुप्रयोगों पर अधिक जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए आरएमएन यूट्यूब चैनल की सदस्यता ले सकते हैं। शुक्रिया।

By Rakesh Raman, who is a national award-winning journalist and founder of the humanitarian organization RMN Foundation. Earlier, he was writing an exclusive edit-page tech business column (named Technophile) regularly for The Financial Express (a daily business newspaper of The Indian Express Group). He had also been associated with the United Nations (UN) through the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) as a digital media expert to help businesses use technology for brand marketing and business development.