नई ईवीएम भारतीय चुनावों में अधिक धोखाधड़ी का कारण बन सकती है

अब, ईसीआई द्वारा प्रस्तावित नई ईवीएम की शुरुआत के साथ, विपक्षी दलों के लिए चुनाव जीतना और नई मशीनों की भेद्यता साबित करना बेहद मुश्किल हो जाएगा।

By Rakesh Raman

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने भारतीय चुनावों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के घोषित उद्देश्य के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की एक नई श्रेणी शुरू करने का निर्णय लिया है।ईसीआई के अनुसार, नई ईवीएम प्रवासी श्रमिकों के लिए दूरस्थ मतदान की अनुमति देगी जो उन निर्वाचन क्षेत्रों तक पहुंचने में सक्षम नहीं हैं जहां वे मतदान करने के लिए पंजीकृत हैं।

चूंकि अधिकांश विपक्षी राजनीतिक दल मौजूदा ईवीएम पर धोखाधड़ी की संभावना के बारे में बार-बार शिकायत कर रहे हैं, इसलिए ईसीआई ने राजनीतिक दलों को नई मशीनों का प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया है।

29 दिसंबर, 2022 को जारी एक ट्वीट में, ईसीआई ने कहा कि वह घरेलू प्रवासियों के लिए रिमोट वोटिंग को पायलट करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसने मल्टी-निर्वाचन क्षेत्र रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (आरवीएम) का एक प्रोटोटाइप विकसित किया है।

इसमें कहा गया है कि प्रोटोटाइप आरवीएम एक ही दूरस्थ मतदान केंद्र से कई निर्वाचन क्षेत्रों को संभाल सकता है और ईसीआई नई वोटिंग मशीनों को पेश करने की कानूनी, परिचालन, प्रशासनिक और तकनीकी चुनौतियों पर विभिन्न राजनीतिक दलों से विचारों की उम्मीद कर रहा है।

विपक्षी दलों की शिकायत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ईवीएम में हेरफेर करने और भ्रामक तरीके से चुनाव जीतने के लिए ईसीआई के साथ मिलीभगत करती है।लेकिन ईसीआई – जो पूरी तरह से मोदी सरकार द्वारा नियंत्रित है – विपक्ष की शिकायतों को नजरअंदाज करता है और ईवीएम पर चुनाव आयोजित करता है और ज्यादातर भाजपा जीतती है।

और पराजित विपक्षी दल जानबूझकर चुनाव परिणामों को स्वीकार करते हैं और अगले चुनावों की प्रतीक्षा करते हैं।विपक्षी दल कांग्रेस ने हाल के चुनावों में भी ईवीएम धोखाधड़ी की शिकायत की थी। दिसंबर 2022 में जब गुजरात चुनाव में कांग्रेस को भाजपा ने हराया था, तो कांग्रेस के एक नेता दिग्विजय सिंह ने ईवीएम के फर्जी उपयोग को दोषी ठहराया था। लेकिन उन्होंने ईवीएम में छेड़छाड़ रोकने की किसी योजना का खुलासा नहीं किया।

इसके साथ ही, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने यह बताने के लिए एक व्यापक ब्रीफिंग की कि कैसे गुजरात चुनाव जीतने के लिए पीएम मोदी की भाजपा द्वारा ईवीएम में छेड़छाड़ की गई थी। लेकिन उन्होंने भी चुनावों में भाजपा द्वारा कथित ईवीएम धोखाधड़ी से निपटने के लिए किसी विशेष रणनीति पर चर्चा नहीं की। कांग्रेस की शिकायत है कि वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) विकल्प के साथ इस्तेमाल किए जाने पर भी ईवीएम सुरक्षित नहीं हैं।

यह भी देखा गया है कि जब ईवीएम में खराबी आती है, तो वे केवल मोदी की भाजपा के पक्ष में वोट करते हैं जो कमल के चुनाव चिह्न के साथ चलती है। जाहिर है, भाजपा हमेशा पेपर बैलट और ईवीएम के दुरुपयोग की किसी भी जांच का विरोध करेगी। और यह कहने की जरूरत नहीं है कि चुनाव आयोग – जो एक दंतहीन संगठन है – हमेशा मोदी की बात मानेगा।

हालांकि, शीर्ष तकनीकी विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करना और कुछ उम्मीदवारों के पक्ष में धोखाधड़ी से चुनाव परिणाम बदलना बहुत आसान है।भारत में ईवीएम पर अपने अध्ययन में, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और नीदरलैंड के सुरक्षा शोधकर्ताओं का तर्क है कि “भारतीय चुनाव अधिकारियों के दावों के विपरीत, ये पेपरलेस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम महत्वपूर्ण कमजोरियों से ग्रस्त हैं।

शोधकर्ताओं ने यह भी पाया है कि मशीनों तक संक्षिप्त पहुंच भी बेईमान चुनावी अंदरूनी लोगों या अन्य अपराधियों को चुनाव परिणामों को बदलने की अनुमति दे सकती है। उन्होंने अपने दावों को प्रदर्शित करने के लिए एक वीडियो विकसित किया है।तकनीकी विशेषज्ञों का मानना है कि अन्य जोड़तोड़ के अलावा, ईवीएम में इस्तेमाल चिप ओटीपी (वन टाइम प्रोग्रामेबल) श्रेणी की नहीं है। इसका मतलब है, किसी विशेष उम्मीदवार के पक्ष में वोटों की गिनती को बदलने के लिए प्रत्येक ईवीएम में इसे प्रोग्राम किया जा सकता है।

चूंकि विपक्षी दल बार-बार ईवीएम की संवेदनशीलता के मुद्दे उठाते रहे हैं, अब यह माना जा रहा है कि भाजपा कुछ महत्वपूर्ण राज्य चुनावों और लोकसभा चुनावों में ईवीएम में हेरफेर करती है, जिसमें मोदी खुद चुनाव लड़ते हैं।

चूंकि विपक्षी दलों के अधिकांश राजनेता अनपढ़ हैं, इसलिए वे ईवीएम के साथ किए जा सकने वाले हेरफेर को पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं। इसलिए, कुछ कमजोर मौखिक विरोध के बाद, वे ईवीएम चुनाव परिणामों को स्वीकार करते हैं जिसमें ज्यादातर भाजपा जीतती है।

अब, ईसीआई द्वारा प्रस्तावित नई ईवीएम की शुरुआत के साथ, विपक्षी दलों के लिए चुनाव जीतना और नई मशीनों की भेद्यता साबित करना बेहद मुश्किल हो जाएगा।

By Rakesh Raman