By Rakesh Raman

दिल्ली के शराब कांड में अपनी भूमिका के लिए गिरफ्तार किए गए मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। 6 मार्च को एक विशेष अदालत ने उन्हें 20 मार्च तक के लिए जेल भेज दिया।इससे पहले, 4 मार्च को दिल्ली की अदालत ने सिसोदिया की हिरासत दो दिनों के लिए बढ़ा दी थी। सिसोदिया दिल्ली के मुख्यमंत्री (सीएम) अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (आप) से संबंधित हैं।

इस बीच खबर है कि सिसोदिया से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) आज (7 मार्च) जेल में पूछताछ करेगा। संभावना है कि ईडी सिसोदिया के खिलाफ अलग से मामला दर्ज करेगी और उन्हें ज्यादा समय जेल में बिताना होगा।

सिसोदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली में बड़े पैमाने पर शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने 26 फरवरी को जारी एक बयान में कहा कि सिसोदिया को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्होंने गोलमोल जवाब दिए और सबूतों से आमना-सामना कराए जाने के बावजूद जांच में सहयोग नहीं किया।

चूंकि सिसोदिया ने जमानत के लिए आवेदन किया था, इसलिए अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 10 मार्च की तारीख तय की है। चूंकि सीबीआई हिरासत 6 मार्च को समाप्त हो गई थी, सिसोदिया को दिल्ली की तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा, जब तक कि अदालत उनकी जमानत याचिका पर फैसला नहीं ले लेती।

रिपोर्टों से पता चलता है कि सिसोदिया को 27 फरवरी को एक अदालत में पेश किया गया था और अदालत ने उनसे आगे की पूछताछ के लिए सीबीआई को 5 दिन की हिरासत दी थी ताकि आपराधिक नेटवर्क में अन्य अपराधियों को भी पकड़ा जा सके, दोषी ठहराया जा सके और जेल भेजा जा सके।

यह संभावना है कि जल्द ही केजरीवाल सहित अन्य आप राजनेताओं को विभिन्न अपराधों और भ्रष्टाचार के कृत्यों के लिए जेल हो सकती है जो वे गुप्त रूप से कर सकते हैं। दरअसल, केजरीवाल सरकार के तहत दिल्ली भारत की भ्रष्टाचार की राजधानी बन गई है।

इसी तरह, पंजाब में सीएम भगवंत मान के नेतृत्व में आप नेताओं को गिरफ्तार किया जा सकता है और जेल भेजा जा सकता है क्योंकि सिसोदिया की संदिग्ध दिल्ली शराब नीति पंजाब में भी लागू की जा रही है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब के राज्यपाल से राज्य की आप सरकार द्वारा किए गए 500 करोड़ रुपये के कथित शराब नीति घोटाले की जांच कराने का आग्रह किया है।

आम आदमी पार्टी के शराब कांड के मुख्य आरोपी सिसोदिया बेशर्मी से 26 फरवरी को आप समर्थकों की भीड़ के साथ सीबीआई कार्यालय तक जुलूस में गए थे, जिन्होंने उनके पक्ष में नारे लगाए जैसे कि वह किसी प्रतियोगिता में चैंपियन हों।नाटकीय तरीके से सिसोदिया दिल्ली में महात्मा गांधी को समर्पित एक स्मारक राजघाट भी गए ताकि यह दिखाया जा सके कि वह महात्मा गांधी के सच्चे रास्ते पर चलते हैं और वह इस मामले में निर्दोष हैं।

अपनी बेगुनाही का सबूत दिखाने के बजाय सिसोदिया और आप में उनके सहयोगी शराब घोटाले और अन्य घोटालों की जांच कर रही जांच एजेंसियों को गुमराह करने के लिए हर तरह के कपटपूर्ण हथकंडे अपना रहे हैं।हैरानी की बात यह है कि सिसोदिया ने यह भी कहा कि उन्हें जेल जाने का डर नहीं है, क्योंकि वह जानते हैं कि जेल उन शीर्ष राजनेताओं को सभी प्रकार की शानदार सुविधाएं प्रदान करती हैं जो अपने अपराध और भ्रष्टाचार के मामलों के लिए कैद हैं।

जेल में बंद आप के एक अन्य नेता सत्येंद्र जैन जेल की कोठरी के अंदर पूरे शरीर की मालिश सहित वीआईपी सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं। जैन को धनशोधन के एक गंभीर मामले में कथित संलिप्तता के लिए पिछले साल जेल भेजा गया था। जाहिर है, सिसोदिया जेल जाने से नहीं डरते क्योंकि जेल आप नेताओं के लिए एक तरह का पिकनिक स्पॉट है।

इस बात की भी संभावना है कि रात में जब अन्य कैदी अपनी कोठरियों के अंदर बंद होते हैं, भ्रष्ट राजनेताओं को भ्रष्ट जेल अधिकारियों द्वारा रिहा कर दिया जाता है ताकि वे नाइटलाइफ़ का आनंद ले सकें और कुछ घंटों के बाद वापस जेल आ सकें।

वास्तव में, भ्रष्ट राजनेताओं और नौकरशाहों के लिए पारंपरिक कारावास सही सजा नहीं है। इसके बजाय उन्हें ग्वांतानामो बे डिटेंशन कैंप जैसी जेल में कैद किया जाना चाहिए, जो एक अमेरिकी सैन्य जेल है जो कैदियों के साथ कठोर व्यवहार के लिए जाना जाता है।

पहले हिंदी में लिखे ट्वीट में सिसोदिया ने 18 फरवरी को कहा था कि सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया है। बिना किसी सबूत के, उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि कानून-प्रवर्तन एजेंसियां उनके गलत काम का कोई सबूत खोजने में विफल रहीं और उन्हें स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने से रोका जा रहा है।

सिसोदिया – जो केजरीवाल सरकार में शिक्षा मंत्री थे – स्कूली शिक्षा के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे हैं जो दिल्ली में इतनी बुरी है कि छात्र स्कूलों में कुछ भी सीखने में विफल रहते हैं जो उनके करियर में मदद कर सकता है। सिसोदिया ने लाखों छात्रों के करियर को बर्बाद कर दिया है क्योंकि वह स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में विफल रहे हैं।

इसी से जुड़े घटनाक्रम में सिसोदिया और जैन जो दोनों केजरीवाल सरकार में मंत्री थे उन्होंने 28 फरवरी को अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था और केजरीवाल ने उनके इस्तीफे स्वीकार कर लिए थे।अब, शराब घोटाले के बारे में सच बताने के बजाय, सिसोदिया शरारतपूर्ण तरीके से इस विषय को स्कूली शिक्षा पर ले जा रहे हैं, हालांकि वह शराब घोटाले में मुख्य आरोपी हैं।

जैसा कि आम आदमी पार्टी के अधिकांश राजनेता धोखेबाज हैं, रिपोर्टों से पता चलता है कि जांच एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने के लिए वे स्कूली बच्चों का शोषण कर रहे हैं, जिन्हें शराब घोटाले के आरोपी मनीष सिसोदिया के पक्ष में प्रदर्शन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। सिसोदिया की रिहाई की मांग को लेकर आप के सहयोगियों द्वारा इन मासूम बच्चों को कथित तौर पर वीडियो में आने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) – जो गंभीर वित्तीय अपराध के मामलों की जांच करता है – ने खुलासा किया था कि दिल्ली के शराब घोटाले में कथित रूप से शामिल 30 से अधिक व्यक्तियों द्वारा 140 मोबाइल फोन बदले गए थे।ईडी ने पिछले साल नवंबर में धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की विशेष अदालत में दावा किया था कि सिसोदिया और आबकारी / शराब घोटाले में शामिल अन्य लोगों ने संबंधित अवधि के दौरान डिजिटल साक्ष्य नष्ट करने के इरादे से कुल 140 फोन बदले हैं। इन फोन की कीमत 1.20 करोड़ रुपये आंकी गई है।

सिसोदिया कानूनी शिकंजे से बचने के लिए अक्सर झूठ बोलते रहे हैं। इस मामले में पिछले साल 17 अक्टूबर को सीबीआई की सुनवाई में भाग लेने के बाद सिसोदिया ने बिना किसी सबूत के दावा किया था कि सीबीआई ने उन्हें आप छोड़ने और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने के लिए कहा था, जो उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएगी।

सिसोदिया ने यह भी कहा कि सीबीआई ने स्वीकार किया है कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं है, लेकिन उन्हें उनके सहयोगी सत्येंद्र जैन की तरह परेशान किया जा रहा है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पिछले कई महीनों से जेल में हैं।

लेकिन 17 अक्टूबर को जारी एक बयान में, सीबीआई ने सिसोदिया के सभी दावों का खंडन किया और कहा कि सिसोदिया से एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) में आरोपों और जांच के दौरान अब तक एकत्र किए गए सबूतों पर सख्ती से पूछताछ की गई थी। सीबीआई ने कहा कि सिसोदिया के बयान की उचित समय पर पुष्टि की जाएगी और जांच की आवश्यकताओं के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सिसोदिया के आवास पर 19 अगस्त को सीबीआई के छापों के बाद, वह और उनके आप सहयोगी शराब माफिया मिलीभगत मामले में उन्हें बचाने के उद्देश्य से खुलेआम झूठ बोल रहे हैं।दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में उपमुख्यमंत्री रहे सिसोदिया पर भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और सरकारी खातों में हेराफेरी के गंभीर आरोप हैं, जबकि सीबीआई ने एक प्राथमिकी दर्ज की है जिसमें सिसोदिया का नाम इस मामले में 15 आरोपियों की सूची में सबसे ऊपर है।

दिल्ली में विपक्षी दल – भाजपा और कांग्रेस – केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करने के लिए आक्रामक अभियान चला रहे हैं, क्योंकि उनका दावा है कि दिल्ली में हो रहे सभी घोटालों में केजरीवाल सरगना हैं।

जुलाई 2022 में, उपराज्यपाल (एलजी) विनय सक्सेना – जो दिल्ली के प्रशासनिक प्रमुख हैं – ने सीबीआई से शराब माफिया के साथ सिसोदिया के गुप्त संबंधों की जांच करने के लिए कहा था, जिसके कारण शहर में शराब की दुकानों के लाइसेंस की बिक्री में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ था।

द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में 22 अगस्त को प्रकाशित एक लेख में मामले के विभिन्न पहलुओं के साथ-साथ उन आरोपियों के नामों का विवरण दिया गया है, जिन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपये के अनुमानित भ्रष्टाचार में शामिल आपराधिक शराब नेटवर्क को चलाने के लिए सिसोदिया के साथ कथित तौर पर मिलीभगत की थी।

अब, दिल्ली शराब घोटाले से संबंधित मीडिया के सवालों का जवाब देने के बजाय, जिसमें सिसोदिया कथित रूप से शामिल हैं, आप सदस्य मामले को दिल्ली स्कूल शिक्षा जैसे असंबंधित मुद्दों की ओर मोड़ने की असफल कोशिश कर रहे हैं, जिसे सिसोदिया संभाल रहे थे।

सिसोदिया के शराब घोटाला मामले पर मीडिया से बातचीत में आप प्रवक्ता अनावश्यक रूप से न्यूयॉर्क टाइम्स (एनवाईटी) के स्कूल शिक्षा लेख का दिखावा कर रहे थे, जो आप के प्रचार विभाग द्वारा व्यवस्थित विज्ञापन (विज्ञापन या पेड आर्टिकल) की तरह दिखता है। बिना किसी शोध के लेख में सिसोदिया और दिल्ली की स्कूली शिक्षा की झूठी प्रशंसा की गई है। लेकिन लेख में सिसोदिया को शराब माफिया घोटाले में कभी दोषमुक्त नहीं किया गया।

अब सिसोदिया और उनके साथी सत्येंद्र जैन को दिल्ली के बाहर कठोर हिरासत शिविर या यातना शिविर में कैद किया जाना चाहिए ताकि वे दिल्ली की तिहाड़ जेल में शानदार व्यवहार का आनंद न ले सकें। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि घोटालों में गबन किए गए सभी धन (संभवतः सैकड़ों करोड़ रुपये) भारी ब्याज के साथ उनसे वसूल किए जाने चाहिए और उन्हें जेल की सजा के बाद किसी भी सार्वजनिक कार्यालय में काम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

आप नेताओं से भी सख्ती से पूछताछ की जानी चाहिए ताकि आप या बाहरी संगठनों में उनके सहयोगियों के नाम जान सकें जो शराब घोटाले या अन्य घोटालों में शामिल हैं ताकि उन सभी को समान रूप से दोषी ठहराया जा सके और जेल भेजा जा सके।

By Rakesh Raman, who is a national award-winning journalist and social activist.

